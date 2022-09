Cursinho on-line preparatório para o Enem oferece 5 mil vagas gratuitas

O “Acelere no Enem” nasceu em um dos auges da pandemia de Covid-19 no Brasil, em agosto de 2020. A Organização Não Governamental (ONG) surgiu quando o idealizador do projeto, Rhayann Vasconcelos, viu inúmeros jovens desistindo do Ensino Médio e de realizarem o Enem.

“O projeto nasceu em 2020. Nasceu quando vimos uma irresponsabilidade social super grande. Vimo que as pessoas queriam desistir do ensino médio e do vestibular por causa da pandemia. Nisso, criamos o cursinho gratuito”, explica Rhayann.

No primeiro ano, o projeto atendeu cerca de 80 mil estudantes, maior parte de Pernambuco, casa da ONG. Já em 2021, o número de alunos atendidos cresceu muito, saltando para mais de 450 mil.

“O cursinho é muito mais que os números, olhamos para as vidas transformadas pela educação. Minha vida foi transformada pela educação. Não são só sonhos, mas vemos a realização dos sonhos por meio da educação”, comentou o idealizador do projeto.

Rhayann explica que o trabalho da ONG é proporcionar ambientes de aprendizagem convidativos e que o aluno possa estar bem preparado para fazer o vestibular. Entre as metodologias, o cursinho oferece: