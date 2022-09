Datafolha: Lula sai de 45% para 47%, e Bolsonaro mantém 33%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22), encomendada pela Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”, mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 33%. Ciro Gomes (PDT) tem 7% e Simone Tebet (MDB) tem 5%.

Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, de 15 de setembro, Lula oscilou de 45% para 47%. Já Bolsonaro se manteve com 33%. Ciro oscilou de 8% para 7% e Tebet manteve 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) oscilou de 2% para 1%.

Nos votos válidos (que não levam em conta os votos nulos, brancos e indecisos), Lula tem 50%. Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se eleição será ou não decidida no primeiro turno.

A pesquisa ouviu 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04180/2022.

Intenção de voto estimulada

Lula (PT): 47% (45% no Datafolha anterior, de 15 de setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 33% (33% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 7% (8% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (2% na pesquisa anterior)

Felipe d’Avila (NOVO): 0% (0% na pesquisa anterior)

Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)

Vera (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior)

Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior)

Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior)

Padre Kelmon (PTB): 0% (0% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 4% (4% na pesquisa anterior)

Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.

Votos válidos

Essa modalidade não leva em conta os votos nulos, brancos e indecisos. Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se eleição será ou não decidida no primeiro turno

Lula: 50% (48% em 15 de setembro)

Bolsonaro: 35% (36% no levantamento anterior)

2º turno

Veja aqui os resultados

Lula (PT): 54% (54% na pesquisa de 9 de setembro)

Bolsonaro (PL): 38% (38% na pesquisa anterior)

Detalhamento

Lula vai melhor que Bolsonaro:

Entre as mulheres (49% a 29%);

Entre os mais jovens –de 16 a 24 anos (54% a 24%);

Entre os eleitores com ensino fundamental (56% a 26%);

Entre os mais pobres –que recebem até dois salários mínimos (57% a 24%);

Entre quem se declara preto (55% a 25%);

Entre os católicos (53% a 28%).

Entre beneficiários do Auxílio Brasil (59% a 26%);

Por região

Centro-Oeste: Bolsonaro 41% x 38% Lula

Nordeste: Lula 62% x 24% Bolsonaro

Norte: Lula 42% x 36% Bolsonaro

Sudeste: Lula 41% x 36% Bolsonaro

Sul: Lula 40% x 39% Bolsonaro

Intenção de voto espontânea

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de candidatos, Lula aparece com 42% das intenções de voto; e Bolsonaro, com 31%. Ciro foi citado por 4%; e Simone Tebet, por 3%.

Lula (PT): 42% (41% na pesquisa de 15 de setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 31% (30% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 4% (4% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 3% (3% na pesquisa anterior)

Outras respostas: 3% (3% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 4% (5% na pesquisa anterior)

Não sabe: 14% (15% na pesquisa anterior)