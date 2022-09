David Hall critica candidatos por falarem mal de Gladson e dispara: “Todos do mesmo sistema”

“Gladson não é melhor e nem pior do que vocês, todos aqui são do mesmo sistema, ganharam verbas milionárias para a campanha”, disse o candidato David Hall (Agir) ainda no primeiro bloco do debate entre os candidatos ao Governo realizado pela TV Gazeta nesta quinta-feira (29).

A resposta foi dada por David Hall ao candidato Sergio Petecão (PSD), que perguntou sobre o que ele achava da adminsitração da Saúde nos últimos anos.”Aqui os eleitores estão sendo desrespeitados porque ele mereciam ouvir propostas. Mas só querem falar mal de Gladson”.

Após a declaração do candidato David Hall, que foi teve a sua participação permitida pela emissora momentos antes de iniciar o debate, as críticas ao Governo continuaram, mas de forma visivelmente mais contida.

Participam do debate também a candidata Mara Rocha (MDB), Jorge Viana (PT), Nilson Euclides (Psol) e Márcio Bittar (União Brasil).