De biquíni cavado, ex-BBB acreana Gleici Damasceno exibe corpão sarado; veja foto

A ex-BBB e atriz Gleici Damasceno (27) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos só de biquíni. A beldade começou a semana com um álbum de fotos com look mínimo e cavado ao tomar um banho de piscina.

Nas imagens, a estrela surgiu com o modelito ousado enquanto se refrescava ao ar livre. “Eu amo o sol de um jeito que não sei explicar”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Lindíssima”, escreveu um seguidor. “Coisa mais linda”, escreveu outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.