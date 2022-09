De boné e bermuda, David Hall alfineta adversários: “Não vote nos engomadinhos”

O candidato ao Governo do Acre, David Hall (Agir) decidiu usar seu espaço em uma emissora de TV para não apenas apresentar suas propostas, mas também protestar, de uma maneira inusitada, contra o que ele chamou de “engomadinhos”.

De regata, bermuda e boné, o candidato disse estar representando uma parcela grande da sociedade. “Aquela mãe que não pôde ir à formatura do filho porque não tinha uma roupa chique, para representar as mulheres que são desrespeitadas todo santo dia pela roupa que elas vestem, para representar os jovens que perderam oportunidades de emprego porque não tinham o corte de cabelo padrão ou a cor de pele padrão”, escreveu em legenda do vídeo nas redes sociais.

Hall pediu ainda que as pessoas parem de julgar pelas aparências. “Do que adianta aparecer de terno e gravata e só falar mentiras, ganhar a eleição e não fazer nada pelo povo. Eu sou exatamente isso que eu aparento ser: um jovem simples, mas com muita coragem, entusiasmo e conhecimento para mudar a realidade desse Acre. Não me julgue pela roupa que estou vestindo, me julgue pelos valores em que acredito, pelos ideais que defendo e pelas propostas que propago”.

Ele finalizou a postagem com uma crítica aos seus adversários: “Pare de votar nesses engomadinhos e comece a votar em quem se parece mais com você”.