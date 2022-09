De Juliana Paiva a Arthur Aguiar: relembre saídas da Globo em 2022

A Globo tem perdido muitos nomes fortes do elenco desde 2021. Mas em 2022, algumas saídas surpreenderam fãs e movimentaram o mercado dos streamings. Com dificuldade para gravar novos projetos durante a pandemia e a busca por alcançar diferentes públicos, a Globo passa por mudanças e aposta em novos formatos de contrato.

É importante lembrar que a maior parte dos astros que deixaram o canal podem voltar a aparecer em programas e produções. A diferença é que eles voltam em contratos temporários e pagamentos por obra, sem vínculo fixo. Confira alguns dos principais nomes que deixaram a Globo em 2022:

Juliana Paiva

Depois de 13 anos na Globo, a atriz anunciou nesta segunda-feira (19/9) que não vai mais renovar o contrato de exclusividade. Assim como outros artistas que deixaram a emissora ao longo de 2022, ela afirmou que agora fará apenas trabalhos por obra.

Isis Valverde

Agosto começou com a despedida de Isis Valverde da Globo. A atriz anunciou a saída após quase duas décadas na emissora, mas informou que era apenas um “até breve”. Na última semana, ela confirmou que viverá Ângela Diniz nos cinemas em um filme sobre a vida e morte da socialite.

Ana Furtado

A apresentadora deixou a equipe do É De Casa e logo depois anunciou a saída da Globo, depois de 26 anos na emissora, em 11 de julho. Ela disse que foi uma parceria “cheia de aprendizado, respeito e sucesso”.

Walter Casagrande

Há 25 anos, os amantes de esportes ouviam os comentários do ex-atacante sobre partidas de futebol. Mas em 6 de julho, Casagrande revelou que não faz mais parte do time de comentaristas da emissora e disse que era “um alívio para os dois lados”.

André Marques

Quem também deixou a Globo em julho foi André Marques. Assim como Ana Furtado, ele deixou o time do É De Casa e aproveitou para se despedir da emissora. Foram três décadas que ele se dividiu entre as funções de ator e apresentador e que considera uma história de amor com final feliz.

Dani Calabresa

A humorista também foi uma das pessoas que encerrou o contrato fixo com a Globo. Depois de sete anos na casa, ela mudou do contrato fixo para o frela no fim de julho. Ela afirmou, na época, que a mudança era positiva porque tem muitas oportunidades.

Rodrigo Simas

O ator encerrou o contrato exclusivo com a emissora em maio, após 10 anos de trabalho. Na época do anúncio, ele afirmou se sentir grato pelo tempo que passou na Globo e lembrou que ainda estreia As Aventuras de José e Durval no Globoplay este ano.

Arthur Aguiar

Mesmo após vencer o BBB22 e de rolarem boatos sobre a participação dele em uma novela no próximo ano, o contrato do marido de Maíra Cardi com a Globo terminou no fim de abril. Em coletiva após o reality, ele afirmou que pretende focar na carreira musical e tinha alguns projetos em andamento.

Chico Pinheiro

Quem também deixou a Globo logo no primeiro semestre foi Chico Pinheiro. Em 29 de abril, um comunicado interno anunciou a saída do jornalista após 32 anos de história na casa.

Alice Wegmann

A artista também não renovou o contrato com a Globo, que venceu no fim de abril. Na época, ela deixou o vínculo exclusivo para estrear Segundas Intenções na HBO Max, mas a produção foi suspensa. Alguns meses após a saída, ela voltou às telinhas do “plim plim” em Rensga Hits!, série da Globoplay inspirada em Marília Mendonça.

Fabiana Karla

Outro contrato fixo que acabou este ano foi o da atriz e humorista Fabiana Karla. No meio de abril, ela revelou que segue na emissora trabalhando em contratos por obra (aquele velho frela).

Juliana Paes

A atriz revelou que deixaria a emissora depois de 21 anos de contrato fixo no começo de março. Na época, ela estava prestes a estrear em Pantanal e contou que continuaria aparecendo na telinha da Globo em obras pontuais.

Nívea Maria

A atriz deixou a Globo em março, depois de 51 anos de contrato com a emissora. No começo de setembro, ela disse acreditar que a saída teve relação com a crise econômica do país, mas pontuou que segue com as portas abertas para trabalhos futuros. Inclusive, ela está gravando a segunda temporada da série A Divisão para a Globoplay.

Maria Clara Gueiros

Em fevereiro de 2022, a atriz deixou a Globo depois de 21 anos de trabalho na casa. Na época, ela estava no ar com a novela Nos Tempos do Imperador, e saiu da emissora para fazer parte do elenco da série infanto-juvenil No Mundo da Lua, da HBO Max.

Galvão Bueno

A voz mais conhecida das transmissões de futebol na Globo também tem data marcada para deixar a emissora depois de 41 anos no ar. No fim de março, Galvão Bueno revelou que o contrato com a emissora acaba após a Copa do Mundo de 2022. Mas adiantou que ele e a empresa estão “negociando outras coisas”.