De microvestido, Suita se joga na pista no aniversário de Gusttavo Lima

Musa absoluta, Andressa Suita roubou a cena com sua beleza no aniversário badalado do maridão, o cantor sertanejo Gusttavo Lima. A festa parou Goiânia na noite deste domingo (4).

Para a ocasião, ela escolheu um look ousado: um vestidinho rosa-choque curtíssimo. Ela arrematou o look com uma capa com muitas plumas em um estilo mais retrô.

Soltinha, ela comemorou o aniversário do cantor se jogando na pista de dança. Nas redes sociais, fãs e convidados compartilharam vários momentos com a bela. “Espetáculo”, comemorou um.

Antes, no momento do parabéns, o “embaixador” ousou e enfiou a cara no bolo. Ele ainda levou um empurrãozinho da amada que se divertiu e entrou na brincadeira.

O aniversário contou com um esquema de segurança para evitar a entrada de convidados indesejados. Todos receberam previamente um “QR Code” personalizado que dava acesso à fazenda do cantor. Só com o código em mãos era possível entrar na comemoração.

Veja: