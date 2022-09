Defensoria Pública do Acre está entre finalistas de prêmio nacional de inovação

Com a iniciativa Mecanismo de Peticionamento Automatizado na Execução Penal, a Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) está entre os seis finalistas na Categoria Inovação Tecnológica do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial 2022. Criado pelo defensor público da 11ª Defensoria Criminal, Bruno Vigato, o dispositivo proporciona uma gestão mais eficiente do tempo na inserção de petições no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Foram mais de 300 inscrições nesta edição do prêmio e pela primeira vez a Defensoria Pública do Acre participa da iniciativa. O projeto da DPE/AC já passou pela comissão de notáveis de inovação do setor público e pela FIA São Paulo (Fundação Instituto de Administração), que foi eleita por três vezes como melhor escola de negócios do Brasil, e agora está entre as seis iniciativas que serão homenageadas.

A cerimônia de premiação será no dia 25 de outubro, primeiro dia do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito (Expojud), no Hotel Royal Tulip, em Brasília. Todos os finalistas serão contemplados com uma placa de reconhecimento.

A defensora pública geral do Acre, Simone Santiago, parabeniza o defensor pela iniciativa e pela conquista de estar entre os finalistas. “Temos investido no desenvolvimento de sistemas de informação para auxiliar o nosso trabalho interno e também para proporcionar um atendimento de qualidade e agilidade beneficiando assim nossos assistidos. Para nós é um orgulho representar o Acre nesse prêmio”, disse.

“A ideia do mecanismo de peticionamento automatizado na execução penal surgiu a partir da necessidade de se promover agilidade no encaminhamento das demandas dos nossos assistidos. Um dos gargalos era o trâmite burocrático para a inserção das petições dentro do sistema, e o mecanismo consegue eliminar diversas etapas, tornando essa inserção muito mais eficiente e ágil”, explicou o defensor público que desenvolveu a estratégia finalista da premiação.

“É uma satisfação poder representar a DPE/AC com essa iniciativa. Estar entre os finalistas já é uma conquista para a instituição, e indica que estamos avançando no caminho certo em relação às inovações tecnológicas”, completou Bruno Vigato.

Para concorrer ao prêmio, o defensor do Acre gravou um vídeo explicando o funcionamento do mecanismo. A ideia se deu em abril de 2020, logo no início da pandemia causada pelo coronavírus. Depois de ampla pesquisa sobre automação de rotinas, inclusive em sites internacionais, dada a necessidade de agilidade nas inserções das petições no sistema, o defensor Bruno Vigato encontrou um software de baixo custo que não é destinado ao meio jurídico, mas como ele mostra na explicação, se adaptou muito bem à possibilidade de peticionamento.

Nesta próxima segunda-feira, o defensor público Bruno José Vigato, vai participar de um bate-papo com o idealizador do Judiciário Exponencial, Ademir Piccoli, sobre a iniciativa da DPE/AC.

ExpoJud 2022

Considerado o maior evento sobre a revolução exponencial com foco em conteúdo e exposição de cases da Justiça, o Expojud acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro. Serão realizados diversos debates sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo.

O congresso será dividido em dois momentos. No dia 25, das 13h30 às 17h, acontecerá a realização de treinamentos técnicos com especialistas renomados, com objetivo de capacitar os participantes sobre tecnologias e metodologias que nortearão o futuro da Justiça.

Nos dias 26 e 27, a programação será composta por palestras, painéis e exposições multipalco sobre as mais diversas temáticas ligadas à inovação, tecnologia, gestão e empreendedorismo aplicadas ao contexto da Justiça.