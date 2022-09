Defesa Civil de Rio Branco alerta para maior seca dos últimos 52 anos

Após o Rio Acre atingir a cota histórica de seca neste sábado (10), ao marcar 1,30m, a Defesa Civil do município de Rio Branco alertou para a forte possibilidade de ocorrência da maior seca já vivenciada nos últimos 52 anos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, ao igualar a marca de 1,30m, é preciso considerar que as condições não são as mesmas. “Estamos em uma situação mais grave. Em 2016, esse nível foi alcançado em 17 de setembro e, agora em 2022, ainda estamos no dia 10”, disse.

Além disso, o coordenador afirmou que poucas ocorrências de chuvas colaboraram com a situação que poderia ser ainda pior. “Provavelmente amanhã estaremos abaixo da marca, o que já pode ser considerada a maior seca histórica em 52 anos de monitoramento do nível do Rio Acre”, afirmou.

Consequências

Sobre as consequências, Falcão destacou os prejuízos para a navegação, que passa a ficar inviável para embarcações de médio e grande porte e de risco para embarcações de pequeno porte. Com isso, a produção rural é prejudicada mediante a impossibilidade de escoamento por meio fluvial.

Embora o nível do rio seja baixo, o risco de afogamentos aumentou, pois, com o calor intenso e a formação de praias ao longo do manancial, é comum a presença de banhistas.

Sobre o trabalho da Defesa Civil municipal

Falcão destacou, ainda, que a Defesa Civil de Rio Branco tem trabalhado na mobilização dos órgãos públicos como secretarias de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Ministério Público para atuar em prol da população afetada. Também trabalha no abastecimento de 21 comunidades rurais, um total de 3.300 famílias.

Concomitantemente ao monitoramento do rio, também monitora a qualidade do ar e a umidade relativa, que atualmente aponta alto risco de incêndios.