Deolane Bezerra revela quanto cobra por publipost; saiba o valor

Exxxquece, a mãe tá estourada! Confinada em A Fazenda 14, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra revelou durante um bate papo com os colegas de confinamento, na noite desta quinta-feira (15/9), que fatura alto com os seus publiposts no Instagram e os números impressionam.

“Por três Stories, R$ 100 mil. Mas depende, já cobrei R$ 400 mil“, contou ela para Pétala, Thomaz Costa e Bruno Tálamo. A famosa também explicou que com a ajuda dos links de afiliados, consegue faturar mais de R$ 400 mil todos os meses.

Deolane, que hoje possui 15 milhões de seguidores em sua conta principal, externou também que perdeu, em média, R$ 5 milhões de reais durante os dois meses que ficou sem acesso a sua conta devido a um bloqueio da plataforma.