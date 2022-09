Depois de dois anos sem Parada do Orgulho LGBT no Acre, organização espera grande público

A Semana Acreana da Diversidade, que iniciou na última terça-feira (20), encerra neste domingo (25) com a 15ª Parada do Orgulho LGBT, com concentração às 15h, na praça do Skate Park, em Rio Branco. O trajeto segue para concha acústica por dentro do Parque da Maternidade.

A programação na Concha Acústica inicia às 19h, com a DJ Fernanda Machado e Sandra Melo e Banda. “Uma super produção. Depois de dois anos sem realizar as paradas do orgulho LGBT no Acre, ainda não temos uma estimativa, mas esperamos um grande público”, disse o secretário da Associação de Homossexuais do Acre, Germano Marino.

O tema da Semana da Diversidade deste ano trabalhou as “Políticas Publicas pela Cidadania LGBT”. A organização agradeceu à imprensa pela divulgação do evento e também aos inúmeros parceiros que estão apoiando a iniciativa, entre eles a Polícia Militar, Polícia Civil, Serviço Móvel de Urgência (Samu), RBTrans, Detran, Fundação de Cultura Elias Mansur e Fundação de Cultura Garibaldi Brasil.