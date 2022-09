Depois de vender mansão por 15 milhões, Bruna Marquezine vai morar na casa de Xuxa

Depois de vender sua mansão por 15 milhões para Michel Teló, Bruna Marquezine ficou temporariamente sem-teto. Ela, então, foi morar temporariamente na casa de Xuxa. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, a artista está dormindo no quarto que era de Sasha Meneghel, sua amiga de infância.

A informação foi dada pela atriz durante o podcast “Quem Pod, Pod”, das apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na entrevista, ela também comenta sobre sua participação no filme “Besouro azul”, da DC Comics, e aborda temas como relacionamentos, família e saúde.

O imóvel que era da atriz, desde 2018, fica localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As informações são de Lucas Pasin, do Splash. A atriz chegou a abrir as portas do seu antigo lar para a revista “Casa Vogue” em 2020.

De acordo com a publicação, são 890 m² de área construída. “Minha relação com a casa é de muito carinho e serenidade. É onde eu me sinto acolhida de fato. Um lugar de segurança e aconchego”, contou a artista na matéria.

Segundo Pasin, além dos 890 m² divulgados pela publicação, existe uma área construída no subsolo, mais 400 m², onde tem um camarim, uma boate e toda infraestrutura para quartos de possíveis funcionários que trabalhem na residência.

A nova casa de Teló possui uma sala de 140m², cozinha de 40m², quatro suítes, dois escritórios e uma sala de cinema. A mansão também também com academia, adega, piscina aquecida e um terraço com uma ampla visão da Barra da Tijuca.