Deputado alerta para possível fechamento da BR-364: “Não há uma equipe trabalhando”

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) demonstrou preocupação com a situação da BR-364, que corta praticamente todo o Acre. Natural de Sena Madureira, o parlamentar disse que da capital até o município que fica a 140 quilômetros, a pessoa está gastando no mínimo 2h30.

“Para chegar a Sena, tem que estar disposto a reservar pelo menos 2h30 se quiser chegar vivo ou com o veículo funcionando. Não temos mais rodovias. E eu pergunto, onde estão nossos representantes federais? O Brasil tem dinheiro para investir, mas falta quem vá lá instigar”, disse.

O deputado disse ainda que se nada for feito, a BR pode fechar no próximo inverno: “As rodovias hoje apresentam alto risco, principalmente no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e nós estamos em pleno verão e não há uma única equipe trabalhando”.

Gehlen também cobrou que o Governo e o Ministério Público investiguem e encontrem o culpado pelo desabamento do teto do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.