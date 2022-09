Deputado pede sindicância para apurar desabamento de teto de hospital no Acre

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) pediu em seu pronunciamento na sessão desta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Acre, providências por parte do Governo sobre o desabamento do teto do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, que atingiu pacientes e acabou com a morte de um deles.

SAIBA MAIS: Forro do Hospital de Sena cai em cima de pacientes e um fica em estado grave; FOTOS

“Nossos servidores são verdadeiros guerreiros, mas o Governo não tem feito sua parte. O que mais me impressiona é que não houve sequer a instauração de um procedimento administrativo para apurar a causa desse acidente com vítima fatal”, disse o deputado.

Duarte destacou ainda que durante todo seu mandato vem cobrando melhorias na saúde e citou os exemplos das filas para exames e consultas com especialistas.