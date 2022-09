Desfile em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil inicia na capital do Acre; veja fotos

O Exército Brasileiro foi o primeiro a desfilar na avenida, seguida das polícias federal e estadual.

Às 7h30, houve a Revista às tropas e em seguida, às 8h, o desfile iniciou na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual com o Exército Brasileiro, seguindo a programação. Confira:

1. Desfile de força (1º bloco): Banda de Música do Exército (4º BIS) – desfila e entra no recuo, depois desfila o 4º bis; 7º BEC; Viaturas do Exército 7º BEC; Destacamento de Controle do Espaço Aéreo RBR (aeronáutica); Viaturas da Polícia Rodoviária Federal e a

Banda de Música do Exercito do 4º BIS – sai do recuo e desfila.

2. Instituições / estaduais e sociais (2º bloco), com som mecânico, desfila a Saúde; Projeto fuças terapeutas; Amigos solidários; Demolay e Filhas de Jó.

3. Grupamentos mirins (3º bloco), a Banda de Música Mirim da Polícia Militar – desfila e entra no recuo, depois desfila Escoteiros; Clube de Aventureiros; Desbravadores e a Banda de Música Mirim Polícia Militar – sai do recuo e desfila.

4. Colégios militares (4º bloco) com a Banda de Música do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar – desfila e entra no recuo, depois desfila Colégio Militar Tiradentes (PM); Colégio Cívico-Militar Wilson Barbosa (CBMAC); Colégio Militar Dom Pedro II (CBMAC) e a

Banda de Música Mirim da Polícia Militar – sai do recuo e desfila.

5. Forças estaduais (5º bloco), com a Banda de Música da Polícia Militar – desfila e entra no recuo, depois desfila Polícia militar (PM); Veteranos da Polícia Militar (PM) a frente o fusca da PM; Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) e Polícia Civil (PC-AC).

6. Comboio de Viaturas estaduais (6º bloco), com a Banda de Música da Polícia Militar – continua no recuo, depois desfila Polícia Militar (PM); Corpo de Bombeiros militar (CBMAC); Polícia Civil (PCAC); Viaturas da CIFTRAN; Samu (ambulâncias); Gefron – desfile de viaturas (Sejusp); Ciopaer (Sejusp) Helicóptero e a Banda de Música da Polícia Militar – sai do recuo e encerra o desfile.

7. Veículos Civis (7º bloco), com som mecânico e desfila Fuscas; Veículos antigos (variados) e Motocicletas (motoclube).

Veja fotos: