Desfile reune centenas de pessoas neste 7 de setembro no Juruá; confira fotos

O Brasil comemora 200 anos de sua independência e a festa também aconteceu no Juruá na tarde desta quarta-feira (7). Após dois anos sem comemorações, por conta da Covid-19, Cruzeiro do Sul, voltou a realizar o desfile de 7 de setembro para comemorar a data.

O desfile iniciou às 17h no centro da cidade, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória. A equipe do 61º BIS está a frente da coordenação, com o apoio da Prefeitura Municipal e as demais forças de segurança. Cerca de sete escolas se apresentaram na ocasião.

