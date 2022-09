Detentos encerram greve de fome no Acre e visitas voltarão a ocorrer, diz Iapen

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) comunicaram que os detentos encerram a greve de fome que teve início nos presídios do Acre na última segunda-feira (26).

Uma nota enviada à imprensa afirma que o ambiente carcerário já voltou à normalidade e que as visitas retornarão à sua forma regular, observadas as normas e o prévio cronograma para os que pretendem realizar visita.

Além do movimento grevista nas penitenciárias, familiares de presos realizam diversos protestos na terça-feira, fechando ruas no centro de Rio Branco. Os detentos alegam que o movimento foi deflagrado por conta da portaria expedida pelo antigo diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Lucas Gomes, que reduziu o tempo de visitas.

Eles reclamavam ainda de alimentação inadequada e fazem denuncias de supostas torturas.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Nota Pública

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), diante dos movimentos de greve de fome de apenados em alguns estabelecimentos penais do estado desde a última segunda-feira 26, vêm a público esclarecer que foi revertida a situação no ambiente carcerário, atualmente retornando à normalidade, com o término da greve.

Informam, ainda, que as visitas retornarão à sua forma regular, observadas as normas e o prévio cronograma para os que pretendem realizar visita a seus entes presos.

Rio Branco, 28 de setembro de 2022.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Glauber Feitoza Maia

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen)