A influenciadora e Rainha da ExpoAcre 2019, Amanda Diniz, participou de ensaio country para divulgar novos modelos da loja Empório da Moda.

De Sena Madureira, a Rainha da ExpoSena e ExpoAcre traz dicas para os próximos eventos country no estado. O estilo country tem ganhado notoriedade no mundo fashion e é tendência no estado.

Os looks e acessórios são da loja Empório da Moda da empresária Leuda Areal, a beleza e produção da influenciadora ficou por conta do salão Ouse. Confira!