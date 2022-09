Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: conheça os projetos do candidato Isaac Ronaltti

O Brasil comemora nesta quarta-feira (21), o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Instituído pela Lei nº 11.133/2005, a data tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

Os dados mais recentes, divulgados em agosto do ano passado pelo IBGE, com os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, mostram que no Acre, pode chegar a 64 mil o número de pessoas de 2 anos ou mais com deficiência visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Esse número representava 7,6% da população.

Entendendo que o preconceito e a inacessibilidade pública são responsáveis por dificultar a vida das pessoas desse grupo e, como pontos centrais, também precisam ser debatidos, o candidato a deputado estadual Isaac Ronaltti (PSB) defende a importância desta data, “nos convidando a fazer uma reflexão sobre as constantes lutas por inclusão social e para nos lembrar de que mesmo com diferenças somos todos iguais. Vamos juntos lutar por igualdade, respeito e oportunidades para todos. Eu apoio esta causa e conto com você!”, destacou o candidato.

Isaac já tem vários projetos que pretende desenvolver em seu mandato como deputado estadual e pessoas com deficiência estão incluídas.

Conheça alguns:

-Criação de Lei que estabeleça tempo médio razoável em procedimentos médicos para pessoas com deficiência;

– Criação da câmara temática junto ao gabinete exclusiva para interação e comunicação com o público PCD – um espaço permanente de diálogo entre o deputado e o segmento;

– Criação de Lei que obrigue a destinação vinculada no projeto de orçamento anual de recursos suficientes a fim de manter as ações e o atendimento contínuo do Centro Ortopédico.