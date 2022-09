Dia Nacional do Sexo é comemorado nesta terça e muitos defendem como feriado nacional

A data de hoje, 6 de setembro, véspera do dia comemorativo da Independência do Brasil, nem é feriado – mas deveria! Pelo menos para os que defendem a data nacional, o dia de hoje é tão importante quanto todas as datas comemorativas do país, posto que é o Dia Nacional do Sexo, quando, para muitos, sem qualquer trocadilho, as bandeiras também deveriam estar a meio pau.

A data, que poderia ser uma brincadeira, é levada a sério e, embora não conste do calendário oficial do país, é motivo de comemorações, principalmente em peças publicitárias. É também uma data a que profissionais de saúde aproveitam para levantar debates e afastar tabus sobre as relações sexuais da população.

O Dia do Sexo também busca reforçar o debate sobre a importância da saúde sexual e relembrar campanhas do uso de preservativos. A data é comemorada em 6 de setembro porque, ao ser grafada (6/9), evoca o nome de uma da posições para sexo oral simultâneo registrada no Kama Sutra, uma espécie de manual internacional para posições sexuais produzido na Ásia e que chegou ao mundo ocidental com suas ricas e diversas ilustrações.

O 6 de setembro foi instituído como Dia do Sexo no Brasil em 2008, a partir de uma campanha publicitária de uma marca de preservativos (Ola), a qual alertava para necessidade de proteção. A campanha chegava a trazer resumo do pensamento de grandes filósofos ou poetas sobre o assunto, como o iluminista Jean-Jacques Rousseau. “Sempre encontrei no sexo uma grande virtude consoladora, e nada adoça mais as minhas aflições vindas dos meus problemas do que sentir que uma pessoa amável se interessa por ele”, disse o francês cuja influência sobre os acontecimentos que fizeram eclodir a Revolução Francesa de 1789 são inegáveis.

Ou no caso do poeta gaúcho Mário Quintana: “Quando duas pessoas fazem amor/Não estão apenas fazendo amor/Estão dando corda ao relógio do mundo…”.

Enfim, a maior mensagem em relação a este dia pode parecer simples, mas é fundamental: não deixe esta data tão importante para a humanidade passar em branco. Sem a atividade, não existia outras datas, como o Dia das Mães, dos Pais ou mesmo a própria humanidade.

Feliz Dia do Sexo!