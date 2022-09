Diogo Nogueira já perdeu 8kg e quer reduzir teor de gordura para 10%; veja antes e depois!

Diogo Nogueira tem levado uma vida mais saudável e regrada. Com a ajuda do personal Robinho, com quem treina há 3 anos, ele já fez algumas mudanças no corpo e tem exibido a boa forma nas redes sociais.

Se o intuito no início era poder voltar a surfar, agora o cantor quer mais: quer reduzir o nível de gordura que antes era 22%, e que está em 15%, para 10%.

“Diogo é muito dedicado, sempre fez atividade física, como jiu-jítsu, surf e futebol. Os treinos dele são organizados de acordo com a agenda de shows”, explica Robinho.

Ritmo puxado

O ritmo tem sido intenso. O cantor tem se preparado para uma série de shows e a prioridade é o condicionamento dele para essa alta demanda. De toda forma, os resultados têm sido positivos:

“Conseguimos reduzir o percentual de gordura de 22% para 15% e baixamos 8kg na balança. Aumentamos a massa muscular e estamos no caminho certo.”

“Vamos baixar mais o percentual de gordura para 10%”

“Ele também cortou ou excessos, se reeducou na verdade”, comenta sobre a alimentação, mais equilibrada quanto à cervejinha, os doces e a comilança.

Fã de bíceps e cardio

O treino do cantor é dividido em fases – “algumas semanas fazemos circuito e, em outras, força” e o que determina é o estado físico dele. Aplicado, o personal revela que o sambista gosta mesmo é de fazer bíceps e caprichar no cardio. E os dois já receberam até um elogio estrelado pela parceria.

“É muito gratificante que, além de aluno, ele é meu amigo pessoal. A Paolla [Oliveira, atriz e namorada do cantor] já elogiou o trabalho que estamos fazendo”.

*** Recomendação: É importante consultar um médico antes de começar qualquer atividade física.