Diretor do Iapen acusa Mara Rocha de propagar Fake News durante debate na TV

As declarações da candidata do MDB ao governo do Estado, deputada federal Mara Rocha, dando conta de que o atual perdeu R$ 10 milhões em recursos com os quais deveria executar obras físicas no sistema penitenciário e que as refeições consumidas pelos presidiários seriam fornecidas por uma empresa de Manaus, não passam de Fake News. As declarações da deputada foram feitas no debate da TV Acre (Rede Amazônica/Globo), na última segunda-feira (26), que foi interrompido por ordem judicial.

Os desmentidos em relação às declarações da parlamentar foram feitos ao ContilNet pelo diretor-presidente do Iapen (Instituto de Administração Penitenciária), Glauber Feitosa. “Nada do que a deputada falou no debate se sustenta em relação à realidade”, disse o diretor. “O sistema penitenciário não perdeu um só centavo de recursos neste Governo”.

Essas perdas ocorreram no período de 2015 a 2018, em outro governo, acrescentou.

De acordo com o diretor do Iapen, em relação à empresa fornecedora de alimentação, houve um processo licitatório, dotado de lisura e transparência, no qual a foi vencedora do Distrito Federal.

A empresa é o Universitário Restaurante Ind´suyria e Comércio Agropecuário Ltda. “A empresa cumpriu cumpriu todos os requisitos exigidos na Lei de Licitações. É importante salientar também que há fiscais de contrato atuantes, que ao detectar quaisquer irregularidades, notificam a empresa para sanar as inconsistências, além do Conselho Penitenciário e vigilância sanitária que realizam constantes vistorias”, disse o diretor.

“Em relação ao ventilado acerca de valores devolvidos, frisamos que na atual gestão de 2019 até o presente momento, todos os recursos provenientes de convênios e do Fundo Penitenciário estão em plena execução, não tendo ocorrido nenhuma devolução de valores”, acrescentou.