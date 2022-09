Dirigir apenas com a CNH Digital é permitido? Entenda as regras

A Carteira Digital de Trânsito é um aplicativo de celular que mantém todas as informações da carteira de motorista contidas. Ele também indica os dados do veículo. O serviço facilita a vida dos motoristas que não precisam mais ter tantos documentos na carteira. Ainda assim, tem quem fique em dúvida se pode dirigir apenas com a CNH Digital.

Sempre que uma nova tecnologia chega, novos receios surgem. Até mesmo pela falta de conhecimento ou prática. O caso da CNH Digital não é diferente, afinal de contas, quem era pego circulando sem os documentos do motorista e do carro pagava multa. Sendo assim, o receio é mais do que natural.

Dirigir apenas com a CNH Digital

Se essa também é a sua preocupação no momento, fique tranquilo. A versão digital da carteira serve como documento oficial. Isso quer dizer que você pode dirigir com ela, sem precisar da opção física e não terá problemas.