Disputa judicial entre Johnny Depp e Amber Heard vai virar filme

A disputa judicial entre Johnny Depp e Amber Heard está prestes a virar filme. Isso porque a confusão entre as estrelas, que se arrastou durante quase dois meses, foi adaptada para as telinhas por Sara Lohman e terá roteiro de Guy Nicolucci e já tem até data título e data de estreia.

Hot Take: The Depp/Heard Trial chegará ao Tubi, plataforma de conteúdo gratuito dos Estados Unidos, no dia 30 de setembro. Mark Hapka ficou encarregado de interpretar o “Capitão Jack Sparrow”, enquanto Megan Davis viverá Heard. O elenco ainda conta com Melissa Marty e Mary Carrig, como advogadas do ator e da atriz, respectivamente.

Entenda o caso

Após meses de uma intensa batalha judicial, envolvendo acusações mútuas de difamação e violência doméstica, o julgamento de Johnny Depp contra Amber Heard finalmente teve um desfecho no primeiro de junho. O júri chegou a conclusão de que Amber deu declarações falsas ao Washington Post, propositalmente, comprometendo a reputação de Depp, o que implica no crime de difamação.

A atriz foi condenada a pagar o total de US$ 15 milhões de dólares a Depp — o equivalente a R$ 72 milhões na cotação atual.

Já na ação aberta por Heard, o juri entendeu que ela conseguiu comprovar parcialmente argumentos difamatórios ligados ao advogado do Depp na época do divórcio, Adam Waldman. Por isso, o ator terá de pagar à atriz o equivalente a US$ 2 milhões, em danos compensatórios.