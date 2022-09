Divulgado resultado da 2ª fase do 35º Exame de Ordem da OAB; veja lista

O resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) e o padrão de respostas definitivo do 35º Exame de Ordem Unificado foi divulgado nesta segunda-feira (19). (veja abaixo).

Nas redes sociais, o presidente licenciado da OAB-AC parabenizou os novos colegas aprovados. “Hoje foi publicado o resultado do 35° Exame de Ordem e não poderia deixar de parabenizar essa galera que conseguiu a tão sonhada aprovação. Parabéns aos meus novos colegas de profissão. Espero poder encontrá-los nos fóruns e salas de audiências. Contem comigo e estejam certos que uma nova etapa se inicia”, escreveu.

Os examinandos terão três dias para solicitar recursos contra o resultado preliminar da prova prático-profissional. O prazo vai das 12h desta terça-feira (20) até às 12h de 23 de setembro. Para recorrer, deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, hospedado no site da FGV. As decisões dos recursos e o resultado final serão divulgados em 3 de outubro.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes do último ano do curso de graduação em direito ou dos dois últimos semestres.

CONFIRA O RESULTADO AQUI.

Com informações do Correio Braziliense.