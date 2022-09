Divulgado resultado de avaliação do 1º caso suspeito de varíola do macaco em escola no Acre

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado do Acre (CIEVS) divulgou na tarde desta quinta-feira (22), informações sobre o paciente tido como 1º caso suspeito de Monkeypox, ou varíola do macaco em escola estadual no município de Rio Branco.

O caso foi divulgado em um comunicado nas redes sociais e de acordo com a vigilância, o estudante da escola Anita Garibaldi passou por avaliação médica no dia 20 de setembro na UPA do Segundo Distrito e no dia 21 de setembro na UPA da Sobral.

O estudante não apresenta erupções cutâneas que possibilitem a coleta laboratorial.

Na segunda avaliação médica, o paciente não foi considerado caso suspeito da doença justamente pela impossibilidade de realização da coleta, “o paciente segue em isolamento domiciliar, com acompanhamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da UPA da Sobral, e dos CIEVS Estadual e do município de Rio Branco”, diz nota assinada pela chefe do CIEVS, Débora Santos.