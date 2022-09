Dnit diz que situação da BR-364 é grave e quase todo orçamento já foi utilizado

Segundo Carlos Henrique de Assis Moraes, Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a BR-364 está com uma condição de trafegabilidade muito preocupante.

“A condição atual é reflexo única e exclusivamente do pouco orçamento disponibilizado para o DNIT, além dos problemas naturais e de implantação mal sucedidas. Ela precisa ser quase que integralmente reconstruída. Seria uma obra muito cara”, disse à reportagem do ContilNet.

Carlos afirma que o DNIT faz o possível com os recursos disponíveis para manutenção, que também estão aquém do necessário. Segundo ele, há uma cobertura contratual de manutenção em 100% do trecho, não apenas da BR-364, mas de toda malha rodoviária acreana.

“Não basta ter o contrato, é preciso ter recursos de execução”, destaca.

O superintendente explicou que existe, atualmente, uma restrição orçamentária muito severa, em nível nacional, não apenas no Acre.

“A situação se assevera pelas más condições estruturais da BR-364: deficiências de drenagem e um alto custo, por estarmos distantes dos centros produtores de insumos necessários, principalmente a pedra (brita), essencial para as obras. A pedra que usamos no Acre vem de Rondônia, e isso a encarece demais. Num cenário nacional de restrição orçamentária, sofremos mais que outros estados. Enquanto em MG o metro cúbico de pedra está na ordem de 70 a 100 reais, aqui, chegando em Cruzeiro do Sul, custa 10 vezes mais do que isso”, afirma.

O superintendente ainda deixa claro que o DNIT está praticamente de mãos atadas. “Neste ano, já gastamos praticamente quase todo o orçamento, isso nos obriga a focar em serviços extremamente prioritários. Vindo suplementação orçamentária, temos condições de retomar os serviços, mas já de uma forma comprometida ou prejudicada, por conta do período chuvoso se avizinhando” conclui.