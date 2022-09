Documentário produzido no Acre participa de festival de cinema no Maranhão

O documentário “Maués, a Garça”, produzido pela diretora acreana Isabele Amsterdam, participa da 45ª do Festival Guarnicê de Cinema, em São Luís, no Maranhão. O Festival Guarnicê de Cinema é um dos mais antigos festivais de cinema e vídeo do Brasil e foi criado em 1977, com o nome de Jornada Maranhense de Super 8.

De acordo com a diretora, os interessados podem assistir e votar no filme que estará on-line. A Votação estará disponível nesta quinta-feira (29) hoje das 15:30h até o dia 30/09 às 10h (horário Acre). LINK PARA ACESSO.

O documentário conta a história, a partir de entrevistas e documentos, sobre a vida do artista Maués Melo, acreano de Rio Branco e falecido em 1991, de problemas decorrentes do vírus HIV. Com direção de Isabelle Amsterdam, o curta-metragem é um delicado registro de trechos do diário e do caderno de trabalho do artista, que conta com vozes narrativas de familiares, amigos e personalidades que fizeram parte da vida de Maués Melo.

Isabelle Amsterdam diz que o curta é uma realização pessoal por contar um pouco da criação do artista “O documentário joga luz sobre esse artista acreano pouco conhecido, cuja obra diversa dialoga tanto com seu universo particular quanto com a força da cultura regional”, revelou.

“Maués, a Garça” mostra os escritos para a criação do último espetáculo idealizado por ele e baseado no livro ‘As Elegias de Duíno’, do poeta alemão Rainer Maria Rilke. O documentário também traz imagens de arquivo de quatro espetáculos do Maués, além dos relatos das limitações do corpo físico, a tristeza da solidão e a nítida sensação de estar entre a vida e a morte devido ao HIV.

O projeto foi realizado com recurso da Lei Emergencial Aldir Blanc, através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).