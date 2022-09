Dr. Jenilson visita presidente da Adpacre e garante apoio aos defensores públicos no Senado

O candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB), visitou na tarde desta sexta-feira (16), a presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Acre (Adpacre), Aryne Cunha, para reafirmar a continuidade de sua luta em favor dos defensores e defensoras públicas no Senado, assim como fez na Assembleia Legislativa.

A defensora Aryne destacou o trabalho feito por Dr. Jenilson como médico no período mais crítico da pandemia do coronavírus, quando se afastou do parlamento para atender na UTI Covid do Pronto Socorro de Rio de Rio Branco e afirmou que acredita que como senador, fará um excelente mandato em favor dos acreanos.

“Os defensores públicos fazem um trabalho muito importante no estado. São encarregados de garantir às pessoas carentes o acesso à Justiça, na Assembleia sempre estivemos dispostos a colaborar com as ações e com a garantia de direitos dos defensores e no Senado não será diferente, eles terão um mandato disposto a ser porta voz de suas lutas”, pontuou Dr. Jenilson Leite.