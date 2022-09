Dra. Kelma Roque ensina ter uma vida saudável treinando em casa com garrafas pet

Você sabia que também pode treinar em casa? Que uma boa atividade física pode melhorar a qualidade do sono, ansiedade, depressão e estresse.

Durante a pandemia do novo coronavírus, tudo mudou em nossas vidas, diante das medidas de distanciamento social, a maioria dos praticantes de atividade física passaram a realizar os seus treinos em suas casas, adaptando-se aos novos tempos.

Pessoas que se exercitaram em casa durante a pandemia do COVID-19 apresentaram melhor qualidade de vida, qualidade subjetiva de sono e níveis reduzidos de ansiedade, depressão e estresse do que aqueles fisicamente inativos.

Atividade física é pra vida toda, e se você não tem condições de treinar em uma academia não dê desculpa para não treinar, comece em casa mesmo, faça seus próprios halteres, use sua criatividade, pois é possível fazer seus próprios halteres caseiros, no caso aqui usei garrafas de coca cola, mas vc pode usar até mesmo sacos de arroz, feijão e tudo mais de quilos que você tem em casa, usando coisa que tem ao seu redor, praticamente sem custo algum.

É o caso de halteres com garrafas pet que poderão ser feitos quase que imediatamente e usados nos treinos. A melhor parte é que esses halteres são tão efetivos quanto os comprados.

E seus músculos não saberão se os halteres levantados foram feitos em casa ou não, se são de garrafas pet ou de uma academia de verdade, na verdade os seus músculos sentirão apenas a tensão gerada por você ao levanta-los (você vai crescer da mesma forma se treinar corretamente).

É possível também fazer halteres com cimento ou areia, mas ambos levam um pouquinho de tempo, requer ferramentas para cria-los e custam mais caro.

Halteres com garrafas de água são os mais fáceis de fazer, e já serão suficientes, pelo menos no início de sua jornada para um treino em casa.

Além do mais, é muito fácil controlar quantas as cargas que você deseja usar, já que 1 litro de água equivale a exatos 1 quilo de carga. Como havia comprado a coca cola para fazer o treino o meu já estava prontinho para uso, mas pelo amor de Deus, após o treino não fique animado, não tome a coca cola, para não correr esse risco use garrafas que já foram usadas cheias de água, para não cair em tentação e tomar o refrigerante, pois não é nada saudável, principalmente para quem treina e tem um objetivo a cumprir. Então fica a dica para quem quer começar a se exercitar e começar a ter qualidade de vida.

Saúde e estética é o propósito da Dra.Kelma Roque

Biomédica Esteta

CRBM-4 7529

E vamos treinar!!!