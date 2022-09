Duas semanas após cirurgia, Gretchen mostra novo procedimento estético

Gretchen é um dos grandes ícones do Brasil. Além de ter sido eternizada como a rainha do rebolado, a famosa vem chamando atenção nos últimos anos pela frequência com que realiza procedimentos estéticos. A artista não tem a menor vergonha de assumir que gosta de mudar o corpo.

Recentemente, ela e o marido foram internados em um hospital particular de São Paulo (SP) para realizarem o mesmo procedimento, uma lipo lad. A rainha do rebolado ainda aproveitou a oportunidade para dar uma repaginada nas próteses dos seios.

Porém, se engana quem pensa que a gata parou por ai. Nessa quarta-feira (14/9), a cantora contou que reformulou as lentes dentárias que já usava há algum tempo. No Instagram, Gretchen compartilhou uma selfie onde exibe o novo sorriso.

