Éder Militão aciona a Justiça contra a ex e pede pagamento; entenda

O imbróglio do fim da relação entre Éder Militão e Karoline Lima parece estar longe de terminar. Esta coluna descobriu que o jogador de futebol entrou com uma liminar em caráter de Tutela de Urgência, pedindo que a influenciadora se comprometa a não criar publicações ou conteúdos que o depreciem. Isso porque, segundo ele, a mãe de sua filha teria usado as redes sociais para postar uma série de coisas onde profere ofensas a ele.

De acordo com o que consta no processo obtido por esta coluna, Éder Militão afirma estar sofrendo abusos e agressões à sua personalidade nas redes sociais, principalmente pelo Instagram. De acordo com ele, as importunações vêm, em grande parte, de Karoline de Lima, que usa seu perfil para disparar comentários contra o atleta, com o objetivo de desgastar a sua imagem.

Ainda segundo a ação, Karol incentivaria seus seguidores a buscarem pelos perfis de Éder nas redes sociais, apenas para proferir ofensas contra ele e propagar o discurso de ódio. Já Militão sempre teria agido com respeito e educação com a ex-esposa, o que torna as alegações da mesma totalmente infundadas, servindo apenas para prejudicar a boa fama e a imagem do zagueiro.

Vale destacar que, por ser uma figura pública, Éder Militão considera de muita importância a sua reputação, uma vez que, ele precisa ser bem recebido pelo público para exercer sua atividade profissional. Atualmente, o jogador atua no clube espanhol, Real Madrid.

Com isso, o zagueiro pediu que Karoline Lima seja obrigada a excluir todas as publicações e declarações ofensivas feitas contra ele, com a condenação do pagamento de R$ 45 mil por danos morais. Isso porque, segundo ele, todos os fatos tinham a clara intenção de prejudicar a sua imagem e causar humilhação, abalando a sua honra e moral.

Eder foi intimado há pouco tempo para indicar nos autos o endereço onde a Karoline Lima pode ser encontrada. Ele formulou pedido de segredo de justiça em sua Petição Inicial, que foi negado pelo juízo.

A Tutela de Urgência foi indeferida, visto que foi entendido pela Justiça não ficar comprovado que a influenciadora agiu de modo a incitar a conduta de terceiros, da mesma forma que não seria possível vincular os atos dela com os comentários veiculados.

Uma audiência virtual de conciliação foi designada para o dia 27 de fevereiro de 2023.