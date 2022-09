Edital ITA publicado; 150 vagas de nível médio; confira

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) reabriu as inscrições para o concurso de admissão à instituição de ensino, por meio de vestibular. A convocação consta no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (19/9), com previsão de 150 vagas para 2023. O prazo termina em 27 de setembro.

As inscrições começam nesta segunda-feira (19/9), para candidatos com 24 anos completos até o ano que vem.

O certame, voltado a candidatos que concluem o ensino médio em 2022, destina-se ao preenchimento de vagas dos quadros de oficiais engenheiros da ativa e da reserva da aeronáutica.

A formação acadêmica será de nível superior, em especialidades da engenharia de interesse do setor aeroespacial e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Além disso, o novo edital abre oportunidade para não optantes à carreira militar reprovados na fase de inspeção de saúde pedirem isenção para ingressar no Curso de Preparação de Oficiais da Reserva.

Devido à nova publicação, inscritos interessados em alterar o tipo de vaga à qual se matricularam poderão pedir a mudança por meio de requerimento enviado pelo e-mail [email protected] até o próximo dia 27.

“Os cursos de graduação em engenharia no ITA têm duração de cinco anos, dos quais os dois primeiros anos constituem o Curso Fundamental, com conteúdos básicos de engenharia, e os três últimos anos correspondem aos cursos profissionais, específicos para cada especialidade de Engenharia. As especialidades de Engenharia oferecidas pelo ITA são: aeroespacial, aeronáutica, civil-aeronáutica, de computação, eletrônica e mecânica-aeronáutica. Durante o quarto semestre do curso fundamental, os alunos participarão do processo de escolha e definição das especialidades”, detalha o edital.

Distribuição das vagas

36 — para optantes à carreira militar, no Quadro de Oficiais Engenheiros da Ativa da Força Aérea Brasileira (sendo 7 para candidatos autodeclarados negros ou pardos)

114 — para não optantes à carreira militar, no Quadro de Engenheiros da Reserva da Aeronáutica (sendo 23 para candidatos autodeclarados negros ou pardos)

