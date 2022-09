Eduardo Costa explica sobre rompimento com Leonardo e admite erros

O cantor Eduardo Costa estará no programa Odair Terra desta semana. A atração, que é exibida no Canal Rural e no Canal do Criador, visitou o famoso nos bastidores do 1ª Guarantã Agro Festival, em Guarantã do Norte no Mato Grosso. Para o apresentador, Eduardo revelou detalhes de sua nova gravadora e também sobre o rompimento com Leonardo.

No programa, o cantor detalhou, com exclusividade, o lançamento de sua própria gravadora: “Eu a minha vida inteira eu trabalhei com gravadora. Então todos os meus projetos eram de gravadoras e na pandemia eu decidi que eu não iria mais ter gravadora e eu iria ser minha própria gravadora […] Nós fizemos a ‘Expetaculo Digital Music’”.

Eduardo Costa explicou que se encontrou no mercado fonográfico digital: “Eu entrei muito forte no digital. Nem eu sabia que a minha carreira era tão forte dentro da internet. Então a gente atirou no que viu e acertou no que não viu. Então eu comecei uma nova fase da minha vida dentro do digital”, revelou a Odair Terra.

Foi então que Odair Terra perguntou para Eduardo Costa sobre o rompimento do cantor com a gravadora Talismã, que pertence a Leonardo. Eduardo garante que mantinha o trabalho nas duas empresas: “Eu sempre trabalhei tanto na Talismã quanto aqui. A Talismã foi uma empresa que foi maravilhosa na minha vida. Durante 13 anos fizemos um trabalho lindo, foi top, sou muito grato a todos da Talismã”.

O cantor confidenciou que já tinha interesse em deixar a parceria com Leonardo há muito tempo: “Mas eu já tinha vontade de sair já tem um tempo, até um pouquinho antes de existir o projeto Cabaré, eu já tinha essa ideia. Na pandemia não tinha como, foi quando eu falei ‘agora é a hora certa de sair’. Muitas pessoas acham que teve briga, problemas…”.

Odair Terra questiona então, se Eduardo Costa brigou com Leonardo e ele expõe: “Não teve briga, teve divergências de opinião, sempre teve”. Além de Eduardo Costa, o Programa Odair Terra exibe outras atrações do 1ª Guarantã Agro Festival, como a apresentação da cantora Ana Castela e os bastidores do incentivo ao empreendedorismo na feira de agronegócio. A atração é exibida segunda-feira, 17h30 no Canal do Criador e sábado às 7h30 no Canal Rural.