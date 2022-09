Educação de Brasileia comemora o primeiro lugar do IDEB 2021

Na manhã desta quarta-feira, 21, a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de Educação, reuniu-se no auditório da SEME com representantes das unidades escolares e instituições de ensino do município para celebrar o resultado obtido no IDEB 2021.

Brasiléia conquistou o1ª lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDBE) 2021, anos iniciais do ensino fundamental entre os 22 municípios do estado do Acre. O resultado foi divulgado na sexta-feira dia 16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

O evento contou com a presença da prefeita, Fernanda Hassem, coordenadora do núcleo estadual de Educação, Maria Cecília Carvalho, gestora da escola estadual, Getúlio Vargas, secretaria municipal de educação, Francisca Oliveira, presidente do conselho municipal de educação, Maryjulia dos Santos, vice-presidente do Poder Legislativo, Marquinhos Tibúrcio, vereador Elenilson Cruz, gestores e professores da rede municipal e estadual de ensino.

Em seu discurso, a secretária de Educação Francisca Oliveira, salientou que município de Brasiléia com a rede municipal e estadual alcançou a média de 5.8, mesmo dentro do contexto de pandemia e passando por todas as dificuldades de adaptação ao ensino remoto e, posteriormente, híbrido, o município conseguiu um resultado muito positivo para a educação.

A escola Getúlio Vargas se destacou com a maior nota 7.2, do estado do Acre. “ Estamos felizes, porque mesmo perdendo 9 décimos, ainda mantemos o primeiro lugar” destacou Paula Tabosa, gestora da escola GV.

A gestora da escola Maria Socorro Frota, Elisandra Meneses comemorou o segundo SAEB consecutivo com a melhor nota entre as escolas municipais.

“É com imenso orgulho que recebe esse resultado. Em uma época tão difícil de pandemia, conquistar essa posição e continuarmos em primeiro lugar é motivo de alegria. É um do resultado do município, fruto de uma busca ativa intensa, de um trabalho consecutivo dos professores e de todos da escola”, comemorou.

Para a prefeita Fernanda Hassem o dia é de celebração. Esse resultado é fruto do empenho de todas as escolas e dos investimentos realizados pela sua gestão. ” Hoje é um dia de confraternização, nos reunimos com a educação municipal e estadual num gesto de muito respeito a nossa educação, para comemorar o primeiro lugar no IDEB.

A estadual Getúlio Vargas ficou com a melhor nota no estado do Acre. E a nossa escola municipal Socorro Frota se destaca novamente com o melhor índice entre as escolas municipais. Quero parabenizar de todo coração todos aqueles que fazem a educação no município de Brasiléia”, parabenizou.

Vale destacar que a educação de Brasiléia está entre as mais bem avaliadas no Estado do Acre.

E que como reconhecimento ambas foram premiadas através da prefeitura com Notebooks. Ressaltando que o maior prêmio é nossa gratidão pelo empenho e dedicação pela Educação!