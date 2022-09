Edvaldo pede que PGE aprecie com urgência indenização de servidores do Depasa e Detran

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), durante seu pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira (13), pediu celeridade à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para que analise os processos instruídos pelo Depasa/Saneacre e o Detran/AC para o pagamento das indenizações de um 1 salário por cada ano trabalhado aos servidores temporários que foram demitidos sem o recebimento de indenizações ordinárias.

A PEC é de autoria do deputado Pedro Longo (PDT), com emenda de Edvaldo. “Essa Casa, por uma iniciativa de uma PEC do deputado Pedro Longo, relatada pelo deputado Roberto Duarte, debatida intensamente e emendada por mim, votada no plenário em dois turnos de votação e posteriormente promulgada e virou lei”, disse.

O deputado também falou sobre a morte de um paciente no Hospital João Câncio Fernandes, onde o teto desabou em cima da vítima.

“Você imagina: a pessoa procurou socorro no endereço de quem tem que prestar socorro e cai o telhado em cima do paciente? Isso é de uma gravidade extrema. O telhado não caiu por acaso. Caiu de podre. Era previsível. Qualquer olhar mais atento, de quem cuida da unidade, sabia que aquilo representava risco. Tem até ofício comunicando de que o telhado poderia cair. Não tomaram providências. Isso é crime culposo. Uma pessoa que foi em busca de socorro, morreu por incompetência e irresponsabilidade. Não podemos normalizar um acontecimento como este. Se fosse seu pai? Sua mãe? Um parente seu? Um parlamentar? Irresponsabilidade, omissão, desleixo, descuido, incompetência. Sequer conseguiram aplicar os recursos que tem no hospital. Nós não podemos deixar de nos indignar quando algo desta natureza ocorre no estado do Acre”, pontuou.