Eládio Cameli oficializa Orleilson Cameli como candidato a deputado federal da família

A candidatura a deputado federal de Orleilson Cameli, o Zico, ganhou mais um reforço de peso, o Eládio Cameli, tio dele e patriarca da família.

Em nota, Zico disse que Eládio estaria pessoalmente fazendo contato com familiares e amigos para pedir apoio ao sobrinho. Outro ponto destacado é que o desejo de Eládio era que Zico não tivesse entrado na política, mas já que optou por isso, que ele fizesse o melhor pelo povo assim como fez o pai de Orleilson, o saudoso governador Orleir Cameli.

“Meu sobrinho, você tem minha benção e apoio. Não queria que você tivesse entrado na política, mas já que entrou não nos decepcione nas urnas. Faça o seu melhor para o povo do Acre, assim como fez o seu pai Orleir Cameli, e faça em nome de toda a família. Estarei pessoalmente ligando para todos os parentes e amigos que moram em Cruzeiro do Sul e em todo o Acre para pedir apoio a sua candidatura. Seguiremos juntos até a vitória no dia 2 de outubro”, diz trecho da nota ao citar a conversa entre Zico e Eládio.

Por fim, Orleilson comemorou a chegada de Eládio para reforçar o time. “Ter a benção e apoio do tio Eládio é importante pois trata-se do patriarca da nossa família. Em nossa conversa também falamos sobre a candidatura a reeleição do filho dele, o governador Gladson Cameli. Caminharemos unidos até a vitória”, finalizou.

Segue abaixo a nota:

Meus amigos e familiares, nossa caminhada nessa eleição tem sido incrível. A população tem abraçado nossa candidatura a deputado federal e isso nos renova todos os dias para seguir em frente nesse projeto.

E mais um apoio de peso chega para reforçar nossa jornada, meu tio Eládio Cameli.

Bem ao modo Eládio de ser ele me disse: “meu sobrinho, você tem minha benção e apoio. Não queria que você tivesse entrado na política, mas já que entrou não nos decepcione nas urnas. Faça o seu melhor para o povo do Acre, assim como fez o seu pai Orleir Cameli, e faça em nome de toda a família. Estarei pessoalmente ligando para todos os parentes e amigos que moram em Cruzeiro do Sul e em todo o Acre para pedir apoio a sua candidatura. Seguiremos juntos até a vitória no dia 2 de outubro”.

Ter a benção e apoio do tio Eládio é importante pois trata-se do patriarca da nossa família. Em nossa conversa também falamos sobre a candidatura a reeleição do filho dele, o governador Gladson Cameli. Caminharemos unidos até a vitória.

Vamos juntos construir um ACRE ainda melhor.

Respeito pelo Acre!

Orleilson Cameli

VOTE 1277