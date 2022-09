Ele chegou! Alexandre Pires já está no AC para show em Rio Branco; confira tudo

O cantor Alexandre Pires chega com a turnê “Baile do Nego Véio” no Acre. Com mesas quase esgotadas, o cantor se apresenta nesta sexta-feira (9), em Rio Branco, com um show único no estado.

A coluna Douglas Richer descobriu que o cantor já desembarcou no Acre e está hospedado no hotel Nobile na capital.

O Show de Alexandre no Acre deverá ter 3 horas de duração. O repertório do show deverá ter as faixas do mais recente disco da carreira do artista.

Sobre ingressos, a coluna entrou em contato com a organização que informou que a venda de ingressos continua. Todas as alas ainda estão com entradas disponíveis, e resta poucas unidades de mesas.