Eleições 2022: Acre está entre os estados sem agenda com candidatos à presidência durante a campanha

A menos de dez dias do primeiro turno das Eleições 2022, o Acre e mais quatro estados brasileiros não tiveram agendas com nenhum dos candidatos à presidência da República, segundo um levantamento realizado pelo Portal R7.

Os estados que não receberam atividades durante o período de campanha foram em maioria na Região Norte, sendo Acre, Rondônia e Roraima; um no Nordeste, o Piauí; e uma unidade da federação na Região Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os estados somam 7,2 milhões de eleitores, equivalente a 4,62% das pessoas aptas a votar nas Eleições 2022 no Brasil. O Portal R7 teve como base as agendas divulgadas pelas equipes dos candidatos desde 16 de agosto, o início da campanha eleitoral.

Candidatos

Nas Eleições 2022, a corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto tem 11 nomes: Ciro Gomes (PDT), Constituinte Eymael (DC), Felipe D Avila (Novo), Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, Léo Péricles (UP), Lula (PT), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Vera (PSTU).