Eleições 2022: conheça as candidaturas do Acre rejeitadas pelo TSE ou que sofreram renúncia

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está julgando, como é praxe, os pedidos de registro de candidatura a presidente da República que foram protocolados até o dia 15 de agosto, conforme o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.674/2021. De acordo com calendário das Eleições 2022, a Justiça Eleitoral julgará todos os pedidos até 12 de setembro.

Ao mesmo tempo, a maioria das candidaturas para os demais cargos já foram analisadas baseadas nos documentos comprobatórios exigidos. Há duas categorias explícitas em relação à impossibilidade de se lançar como candidato: pedidos que foram Indeferidos ou mesmo casos de renúncias.

Candidatura indeferida é que não reuniu as condições necessárias para o deferimento (aceitação) do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Já a Renúncia, trata de candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra também homologada pela Justiça Eleitoral.

Há também uma terceira possibilidade, que é o indeferimento por recurso, candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão que aguarda julgamento por instância superior.

Confira a lista:

Para senador:

O candidato Carlos Augusto Beyruth (PSB/Cidadania) renunciou. Para primeiro suplente, Jader Almeida (PSDB) teve sua candidatura indeferida. Para segundo suplente, Abílio Bento Filho (PSDB) teve candidatura também indeferida.

Para deputado federal:

Alda Radine Castro de Andrade Nery (MDB), Maria Ieda da Silva Coelho (PCO) e Reginaldo Raimundo da Silva Freire (PROS), tiveram suas candidaturas indeferidas. Já Dalva Santos do nascimento (PROS) e Ludmilla Cristina Fernandes Cavalcante (PODE), tiveram candidatura indeferida por recurso. Francisco Gerranio Menezes Aguia (PSB), Hermei da Costa Alencar (PMN), Marquinhos Guerreiro (PSC), Lauro Benigno de Souza (PSB )por sua vez, renunciaram.

Para deputado estadual:

Elma Sereno Salomão Hunikui (PP) teve candidatura indeferida. Adalberto Souza de Almeida (AGIR) foi Indeferido com recurso. Maria Aparecida de Lima Menezes Silveira (PATRIOTA) entrou na categoria de pedido não conhecido.

Renunciaram: Raimundo Nonato Ferreira Santos (DC), Maria de Jesus Bezerra do Nascimento (PT/PC DO B/PV), Edson de Lima Duarte (DC), Elias Daier Gonçalves (PSDB/CIDADANIA), Erlan Nogueira de Moura (AGIR), Helenara Rodrigues Bez (REPUBLICANOS), Raimundo Gomes da Silva (DC), Jose Saboia dos Santos (PSOL/REDE), Josiel Tavares da silva (PSC), Jadeilson de Oliveira Rois (PMN), Franklin Ingma da Silva Santos (PSOL/REDE), Adonis Francisco de Almeida Souza (UNIÃO) e Sirlene Pereira Luz (MDB).