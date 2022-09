Eleições: Gladson vota em Cruzeiro do Sul e decide onde vai acompanhar apuração

O candidato à reeleição Gladson Cameli votará no próximo domingo, 2, a partir das 8h, na Escola Governador Hugo Carneiro em Cruzeiro do Sul.

Após votar, Gladson Cameli atenderá a imprensa no local.

A tarde o candidato acompanhará a apuração dos votos em Rio Branco, a partir das 15h. O local será informado em breve.

Serviço:

Voto do candidato Gladson Cameli (PP)

Horário: a partir das 8h

Local: Escola Governador Hugo Carneiro em Cruzeiro do Sul.

Endereço: Rua Sergipe, número, 51, bairro Floresta – Cruzeiro do Sul.

Zona 4. Seção 374.

Apuração dos votos:

Hora: a partir das 15h

Local: Rio Branco/Acre – em breve informaremos o endereço.