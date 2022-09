Eleições no Acre: confira as agendas dos candidatos ao governo para este sábado

Os candidatos ao Governo do Estado do Acre terão uma agenda movimentada entre reuniões, carreatas, adesivaços e bandeiraços. Veja, abaixo, as agendas deste sábado (3), dos candidatos que disputam a vaga nas eleições 2022.

David Hall

12h30 às 13h30: Reunião com a ONG Aliança Sócio Ambiental do Acre;

16h às 18h: Reunião com a Academia Acreana de Filosofia.

Gladson Cameli

07h: Carreata Amigos do Gladson, em Cruzeiro do Sul, com ponto de encontro na Rotatória da Cohab.

Jorge Viana

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços e bandeiraços;

O candidato Jorge Viana cumpre agenda em Cruzeiro do Sul, onde participa de reuniões, visita mercados e a Expoacre Juruá;

Marcus Alexandre e Nazaré Araújo fazem campanha em Rio Branco, participam de atividades no Centro da cidade pela manhã e a tarde fazem visitas e caminhada na Cidade do Povo.

Márcio Bittar

08h30: Visita à Vila do Incra, no município de Porto Acre, onde conversa com aliados e apoiadores;

10h30: Gravação externa, ainda em Porto Acre, sobre emendas destinadas à construção da Ponte do Riozinho do Andirá, recuperação da AC-10, que liga o município a Rio Branco e asfaltamento da estrada que liga Bujari a Porto Acre;

18h30: Participa de comício da candidata da deputada federal Meire Serafim, no bairro Floresta, em Rio Branco.

Mara Rocha

06h30: Visita ao Mercado Municipal de Feijó;

12h: Almoço na Loja Maçônica Avenida Plácido de Castro;

14h30: Reunião com os desportistas de Tarauacá, no Hotel Pró Link;

17h: Reunião com lideranças;

19h: Reunião no Comitê do Esperidião Junior.

Sérgio Petecão

08h às 11h: Caminhada do 55 na Regional do Tancredo Neves;

16h: Lançamento da candidatura a deputada estadual Nazaré da Roda Viva, no Comitê em frente ao Calçadão da Gameleira;

17h: Reunião na Associação Quinoá, na BR-317, Estrada de Boca do Acre.

Professor Nilson

08h às 12h: Planejamento de campanha;

14h às 18h: Visita a apoiadores.