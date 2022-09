Eleições: Quase 600 mil acreanos estão aptos a votar daqui exatamente um mês

Dentro de exatamente 30 dias, dia 2 de outubro, 156.454.011 brasileiras e brasileiros, distribuídos entre 5.570 cidades do país, incluindo o Distrito Federal e Fernando de Noronha, e 181 localidades no exterior, vão às urnas eleger representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. No Acre são exatos 588 mil e 421 eleitores aptos a votar em 2022. Os acreanos representam 0,38% do eleitorado, nacional, o terceiro menor colégio eleitoral do Brasil, ficando à frente apenas de Roraima, que detém 0,23% do eleitorado nacional, e do Amapá, que tem 0,35%.

O Acre também acompanha a tendência nacional, que coloca o Brasil como uma das democracias do mundo cujo maior percentual de eleitores é do sexo feminino. O eleitorado acreano é composto por 303.832 mulheres, representando 52%, e 284.599 homens, representando 48% do quantitativo total dos eleitores.

De acordo com estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a média de abstenções, o número de eleitores que deixam de comparecer às urnas, é de 30% do total de eleitores. As estatísticas também demonstram que a maior parte do eleitorado acreano tem entre 25 a 34 anos (139.122 – equivalente a 23,4%). A faixa etária dos 35 a 44 anos aparece como a segunda maior parte do eleitorado (126.848 – 21,56%) e na sequência os de 45 a 59 anos (125.514 – 21,33%). Os jovens de 16 e 17 anos somam 12.769 (2,17%). Entre os eleitores idosos, aqueles que não têm mais a obrigatoriedade do voto, são 11.900 com idade acima dos 79 anos (2.02%), 24.497 entre 70 e 79 anos (4,16%) e 47.579 eleitores entre 60 e 69 anos (8,09%). Esses números demonstram que 6,18% dos acreanos acima dos 70 anos estão facultados a votar.

Em relação ao grau de instrução, a maioria do eleitorado acreano possui o ensino médio completo, totalizando 139.325 eleitores. Na sequência, destacam-se a quantidade de eleitores com o ensino fundamental incompleto: 117.103. Com ensino médio incompleto são 102.165 eleitores. As menores parcelas do eleitorado leem e escrevem (58.197), possuem o ensino superior completo (55.854), o superior incompleto (36.230), são analfabetos (49.907) e possuem o ensino fundamental completo (29.852).

No Acre, o pleito eleitoral acontecerá em 720 locais de votação com 2.280 seções eleitorais. Em 2022, para evitar o que anteriormente ocorria em que a contagem dos votos no restante do país era atrasada em face do fuso horário de duas horas a menos no Acre em relação ao horário de Brasília, Isso obrigava a que o restante do país só começasse a apurar os votos após o último voto do eleitor acreano, cuja votação se encerra duas horas depois em relação ao horário oficial brasileiro. Neste ano, as eleições começam mais cedo, às 6 horas, com a votação se encerrando às 16 horas. Haverá transporte público em ônibus gratuito no retorno do eleitor para casa, uma cortesia da Prefeitura e das empresas a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Veja aqui quantos eleitores são por municípios

Município Número de Eleitores

Acrelândia 9.529

Assis Brasil 6.388

Brasileia 18.230

Bujari 9.941

Capixaba 7.843

Cruzeiro do Sul 59.505

Epitaciolândia 12.531

Feijó 22.789

Jordão 5.594

Mâncio Lima 13.786

Manoel Urbano 7.779

Marechal Thaumaturgo 11.337

Plácido de Castro 12.286

Porto Acre 13.195

Porto Walter 7.214

Rio Branco 266.883

Rodrigues Alves 11.784

Santa Rosa do Purus 3.771

Sena Madureira 30.369

Senador Guiomard 17.851

Tarauacá 27.701

Xapuri 12.127

Em 2022, em todo o país foi registrado um aumento de 6,21% do eleitorado em comparação com a última eleição geral, realizada em 2018, quando 147.306.275 pessoas estavam habilitadas para votar.

O eleitorado com deficiência no Brasil e no exterior corresponde a 0,81% do total de votantes. Ao todo, 1.271.381 pessoas declararam ter deficiência ou mobilidade reduzida, sendo 642.441 mulheres; 628.827 homens; e outras 113 sem informação relativa ao gênero.

Por falar em gênero, desde 2018, pessoas transgênero, transexuais e travestis podem solicitar à Justiça Eleitoral a inclusão do nome social no título de eleitor. Naquele ano, 7.945 eleitores exerceram esse direito. Agora, esse número cresceu para 37.646 pessoas com nome social, um aumento de 373% em relação às últimas eleições gerais. Desses mais de 37 mil votantes, 20.129 se identificam com o gênero feminino e 17.517 com o masculino.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados que representam os três maiores colégios eleitorais do Brasil, respectivamente. São Paulo concentra 22,16% de todas as pessoas aptas a votar em 2022. Logo em seguida vem Minas Gerais, com 10,41%; e Rio de Janeiro, com 8,2% do total de eleitores do país.

O número de vagas disponíveis para os cargos são 540 para o Congresso Nacional, sendo 513 para deputada ou deputado federal e outras 27 para senadora ou senador. Cada Estado só poderá eleger um senador em 2022.

Nas Assembleias Legislativas são 1.035 cadeiras em disputa, distribuídas em 26 Unidades da Federação. Já para a Câmara Legislativa do DF serão eleitos 24 parlamentares. O número de deputados do Acre é de 24 vagas.

Para os cargos do Poder Executivo serão escolhidos 27 governadores e um presidente da República.

Em todo país, mais de 22 mil servidoras e servidores da Justiça Eleitoral trabalham para garantir que o direito ao voto possa ser exercido. Além disso, são mais de três mil juízas e juízes e três mil promotoras e promotores, que atuam em 28 tribunais eleitorais; 2.637 zonas e 496 mil seções eleitorais, instaladas inclusive nas aldeias de povos originários.

Neste ano, 1,7 milhão de mesários foram nomeados para trabalhar nas seções eleitorais espalhadas pelo país. Entre eles, 52% foram convocados pela Justiça Eleitoral a realizar o trabalho, enquanto 48% se candidataram para atuar voluntariamente no dia da eleição.