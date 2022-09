Eleitores dispostos em não votar, apostam em Clerton Souza como ‘voto de protesto”

São inúmeras as manifestações espontâneas em apoio à candidatura de deputado federal do professor de música de Cruzeiro do Sul, Clerton Souza (PSD).

Clerton tem a simpatia e o carisma de muitos eleitores que pensavam até mesmo em se abster ou votar em branco nas eleições de 2022, devido as recentes frustações com ‘a politicagem’.

Com um conteúdo recheado de propostas, o vereador mais proativo do Juruá e candidato a Deputado Federal vem arrancando apoio de várias partidas do estado; essas manifestações vêm sendo feitas através das redes sociais e tem gerado um fato curioso e criado uma expectativa positiva nesta reta final de campanha.