Eliezer sentiu ter engravidado Viih Tube após transa “de outro mundo”

Eliezer “sentiu” que seria pai imediatamente após a transa com Viih Tube. O “garanhão” do BBB22, em sua rede social, se vangloriou da relação íntima com a namorada e disse que soube da gravidez assim que o ato sexual terminou.

“Quando a criança foi feita, foi uma coisa de outro mundo. Assim que acabou, eu senti na hora. Foi muito louco. Esperamos que vocês fiquem felizes. Acompanhem esses marinheiros de primeira viagem. Vai ser, no mínimo, divertido”, afirmou Eli.

Primeira foto

A ex-participante do BBB21 publicou em seu Instagram, nesta terça-feira (20/9), a primeira foto mostrando a sua barriguinha de grávida. Ao lado do namorado, a influencer surgiu com a barriga desenhada, mostrando um “10%” e a frase “Carregando”.

“Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!”, iniciou ela.

“Eu me sinto tão segura vivendo isso com o Eli, eu já consigo imaginar quantos momentos lindos vamos viver nos 3, eu me sinto tão em paz agora, tão completa! Tudo com a gente aconteceu de uma forma louca, mas não podia ser diferente”, completou.