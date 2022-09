Em 131 anos, Rosa Weber é a 3ª mulher a assumir a presidência do STF; veja a posse

A ministra Rosa Weber tomou posse, nesta segunda-feira (12/9), como nova presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em cerimônia mais discreta do que a de Alexandre Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Weber foi empossada com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP); de chefes de Estado; do ex-presidente José Sarney; de candidatos e convidados em geral.

Acompanhe:

Também ministro, Luiz Roberto Barroso tomou posse como vice-presidente da Corte e também do CNJ.

Em discurso, a ministra Cármen Lúcia ressaltou que o STF, com a cerimônia de posso de Weber, mais uma vez reverencia a República Federativa do Brasil. “Reafirma-se o símbolo de continuidade das instituições. A posse da ministra Rosa Weber no cargo de presidente reveste-se de inegável importância jurídica e social. Pela primeira vez chega a esse cargo uma magistrada de carreira, que entrou na magistratura por concurso público, em 1976”, disse.

“O momento cobra decoro. A República demanda compostura. Tudo que vossa excelência tem”, ressaltou Cármen para Rosa Weber..

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não participa do evento. Os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também convidados por Weber, também não foram à posse da nova presidente da Corte.

Da cerimônia, participam o advogado-geral da União, Bruno Bianco; o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza Assis; o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o ministro da Justiça, Anderson Torres; e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.