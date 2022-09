Em Brasiléia, JV lança candidatura e diz que Alto Acre será prioridade em seu governo

Tomado pela emoção, Jorge Viana (PT) oficializou sua candidatura ao governo em Brasiléia na noite de quinta-feira, 1, durante ato no comitê do Partido dos Trabalhadores. Também foram oficializadas as candidaturas de Marcus Alexandre (PT) como vice-governador e de Nazaré Araújo (PT) ao Senado Federal.

“Nós tivemos um dos mais bonitos atos dessa campanha que foi a abertura do nosso comitê em Brasiléia, lançando a candidatura do Joãozinho a deputado estadual. Foi impressionante ver reunida a velha guarda militante, a juventude, pessoas que têm em comum o sonho do Acre voltando a dar certo. Uma festa linda”, declarou o ex-governador.

Para Jorge, o ato virou um grande comício no qual ele, Marcus e Nazaré puderam rever apoiadores e receber da população brasileense a gratidão por tudo que as gestões petistas fizeram na cidade. “O Alto Acre voltará a ser valorizado no nosso futuro governo. Esse é meu compromisso. Aqui é a terra do meu pai Wildi Viana, da minha avó Sebastiana. No meu governo, o Alto Acre vai ter prioridade”, garantiu Jorge Viana.

O encontro no comitê do PT também marcou o lançamento da candidatura do médico Joãozinho à uma vaga na Assembleia Legislativa. O ex-governador recordou que Joãozinho coordenou as duas últimas campanhas vitoriosas no Alto Acre.

Jorge esteve também na reserva Chico Mendes, para um encontro com Anacleto e outros apoiadores. “Foi muito encontrar tantos amigos, alguns que andaram até seis horas para participar do nosso encontro. É bom saber que essas pessoas ainda têm esperança de ver a economia florestal prosperando”, avaliou.

A Caravana da Esperança também conta com a participação do deputado federal e candidato à reeleição a Câmara dos Deputados, Leo de Brito (PT); candidato a deputado federal Cláudio Ezequiel (PV) e os candidatos a deputado estadual Idézio (PT) e Cesário (PT).

“A gente é do trabalho. Agora nossa compromisso é dobrar ou triplicar a capacidade da Dom Porquito, possibilitando aos agricultores serem da classe média rural. Vamos fazer a maior revolução do agronegócio sustentável porque o Acre tem 380 mil hectares de área mal utilizada, que tem aptidão pra mecanização. Vamos simplificar licenciamento, financiamento”, assegurou Viana.

Na manhã desta sexta-feira, 2, a caravana liderada por Jorge, Marcus e Nazaré segue para Assis Brasil e a tarde chegará em Xapuri.