Em Manoel Urbano, Gladson, Mailza e Ney reforçam compromisso com a população do Vale do Purus

“Eu vou votar no Gladson por causa do bom trabalho que ele está fazendo pelo Acre.” A declaração de apoio à reeleição do governador é da comerciante Raísa Fernandes, de Manoel Urbano. Nesta quinta-feira, 29, os candidatos da coligação Avançar para Fazer Mais, Gladson Cameli, Mailza Gomes (Progressistas) e Ney Amorim (Podemos) estiveram no município e comandaram mais uma grande carreata, nesta reta final de campanha.

Juntos, os candidatos a governador Gladson, vice-governadora Mailza e o senador Ney Amorim percorreram as principais ruas da cidade e foram recebidos com muito carinho pelos moradores, que já decidiram escolher o melhor projeto a favor do desenvolvimento do estado.

“Acompanho o Gladson desde quando ele era deputado federal. Um político humilde e que realmente merece continuar governando o Acre por mais quatro anos”, afirmou a vendedora Rebeca Sabóia.

O governador e candidato Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para reafirmar o seu compromisso de continuar trabalhando pela região. “Manoel Urbano e todo o Vale do Purus tem uma importância muito grande para o nosso estado. Queremos trazer novos investimentos para que as cidades do interior possam crescer ainda mais”, disse.

Como senador da República, Ney Amorim disse que seu mandato será de muito trabalho pela população do interior. “Lá em Brasília, vamos lutar pelos recursos para ajudar os nossos municípios e melhorar a vida dos acreanos”, destacou.

Propostas de Gladson para o segundo mandato

Para o Acre avançar mais, dez colégios militares serão implantados nos próximos anos. O governo divulgará o estado em todo o Brasil para atrair novas fábricas e gerar mais empregos. Na segurança pública, delegacias especializadas no atendimento à mulheres funcionarão 24 horas em todas as regionais.

Na área da habitação, Gladson criará o Programa “A Casa é Sua”. O objetivo é atender até mil famílias com a construção de moradias populares na capital e no interior. Além disso, as grandes obras iniciadas no primeiro mandato serão inauguradas nos próximos anos.

A saúde será tratada com ainda mais prioridade no próximo mandato de Gladson. Além de humanizar o atendimento, o serviço de Telemedicina será instalado em todos os municípios.