Em Manoel Urbano, PM evita homicídio apreendendo arma de fogo

Guarnição do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) evitou na noite deste domingo, 18, um homicídio na Zona Rural de Manoel Urbano. Na ação, um homem de 31 anos foi preso e uma arma de fogo apreendida.

Uma denúncia anônima levou os militares a prisão de um homem de 31 anos, com uma espingarda calibre 20, com cinco munições. Segundo informações, o preso havia tido uma discussão em um bar da cidade, quando foi a sua casa buscar a arma, para atentar contra a vida do seu desafeto.

Os policiais militares agiram rápido e conseguiram evitar um homicídio na cidade, prendendo o homem ainda em sua residência. O autor foi encaminhado a delegacia da cidade, para as medidas cabíveis ao caso.