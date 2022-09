Em média, 7% dos eleitores acreanos ainda não definiram voto para governador

A data das eleições para presidente, governador, deputado estadual e federal se aproxima. O 1º turno das eleições será realizado em 2 de outubro. Até a data, um contingente considerável de eleitores ainda não terá definido suas preferências, com potencial de causarem surpresas ou mesmo reviravoltas nas estimativas atuais. É uma fatia do eleitorado cobiçado tanto por quem já tem preferência nas pesquisas, como por candidatos que almejam essa posição. Veja aqui, de acordo com os principais e mais confiáveis Institutos de Pesquisa voltados para o Acre, a projeção para votos indecisos, brancos e nulos no estado.

A pesquisa Rede Amazônica Acre/Ipec sobre as intenções de voto para o governo do Acre, divulgada em 29 de agosto, mostra que as intenções de votos brancos e nulos correspondem a 4%. A parcela dos que não souberam ou não quiseram responder foi de 3%.

O Instituto Perfil, contratado pela Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), publicou em 12 de setembro que os eleitores indecisos serão 5,2%, os que votarão brancos e nulos, em torno de 2,4%, sendo que 0,4% não responderam.

A pesquisa Record/Reatime Big Data sobre as intenções de voto para o governo do Acre, divulgada na última terça-feira (13), mostra que brancos e nulos correspondem a 5%. A parcela dos que não souberam ou não quiseram responder foi de 8%.

O levantamento também simulou o cenário esperado para o segundo turno, com branco/nulo — 4% e não sabe/ não respondeu – 6%.

Em resumo, levando em conta os dados conjuntos dos institutos de pesquisa, pelo menos 7% do eleitorado ainda não tem candidato definido.